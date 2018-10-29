Военные ВВО отразили атаку «террористов» и ликвидировали их

Более 2,5 тысячи военнослужащих приняли участие в комплексных тренировках подразделений антитеррора в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в республике Бурятия , Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской областях и ЕАО, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр", "Тайфун", специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов", — говорится в сообщении.

Личный состав групп блокирования и усиления отразил попытки проникновения "террористов" на военные объекты. Также военные отработали эвакуацию условно раненых, инженерную разведку, радиационную и химическую разведку, в том числе используя специальную аппаратуру и технику.

На тренировках использовали множество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов. К участию привлекли более 2,5 тысяч человек, задействовали около 300 единиц боевой и специальной техники.