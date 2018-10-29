Израильские самолеты обошли С-300 в Сирии

Израильские ВВС атаковали на территории Сирии иранский военный конвой с оружием. Авиаудар был нанесен по грузу ливанской шиитской организации «Хезболла»

При этом израильские самолеты обошли развёрнутый Россией комплекс ПВО С-300, сообщает телеканал «КанБет».

Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.

Специалисты утверждают, что эта информация была придумана израильскими властями, чтобы доказать свою силу народу и убедить их в безопасности.

Ранее News.ru сообщал, что работу российских С-300 в Сирии будут обслуживать иранские специалисты.