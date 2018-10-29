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Израильские самолеты обошли С-300 в Сирии
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Израильские самолеты обошли С-300 в Сирии 

News.ru + ещё 5 29 октября 2018
Фото: flickr.com/idfonline
Израильские ВВС атаковали на территории Сирии иранский военный конвой с оружием. Авиаудар был нанесен по грузу ливанской шиитской организации «Хезболла».
При этом израильские самолеты обошли развёрнутый Россией комплекс ПВО С-300, сообщает телеканал «КанБет».
Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.
Специалисты утверждают, что эта информация была придумана израильскими властями, чтобы доказать свою силу народу и убедить их в безопасности.
Ранее News.ru сообщал, что работу российских С-300 в Сирии будут обслуживать иранские специалисты.
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