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США забыли защитить свои базы от ракет России
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National Interest: США забыли защитить свои зарубежные базы от российских и китайских ракет 

ТК «Звезда» + ещё 5 4 часа назад
По данным СМИ, крылатые ракеты и беспилотники России и Китая могут уничтожить американские базы за рубежом.
Министерство обороны США уделяет недостаточное внимание защитам своих баз за границей, заботясь лишь о безопасности лишь тех военных баз, которые находятся внутри страны. Об этом сообщает The National Interest.
Так, по данным издания, в результате запусков ракет могут быть уничтожены, например, американские базы на острове Гуам. В материале подчеркивается, что пока США обеспокоены вероятными ударами Северной Кореи по стране, Россия и Китай накапливают огромные запасы управляемого оружия.
При этом, как отмечается, Штатам может не хватить финансирования и опыта для разработки системы защиты объектов инфраструктуры в стране и на американских объектах за границей.
В настоящий момент в Вашингтоне рассматривается создание системы по защите от залпового огня для обеспечения безопасности зарубежных баз.
В качестве одного из вариантов была предложена разработка внешнего и внутреннего защитных колец. Предполагается, что первое кольцо будет состоять из спутников и беспилотников с датчиками, а второе будет оснащено наземными системами с лазерами и микроволновым оружием высокой мощности, а также гаубицами.
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