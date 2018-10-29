Раскрыта уязвимость американских баз перед ракетами РФ

National Interest: США забыли защитить свои зарубежные базы от российских и китайских ракет

По данным СМИ, крылатые ракеты и беспилотники России Китая могут уничтожить американские базы за рубежом.

Министерство обороны США уделяет недостаточное внимание защитам своих баз за границей, заботясь лишь о безопасности лишь тех военных баз, которые находятся внутри страны. Об этом сообщает The National Interest.

Так, по данным издания, в результате запусков ракет могут быть уничтожены, например, американские базы на острове Гуам. В материале подчеркивается, что пока США обеспокоены вероятными ударами Северной Кореи по стране, Россия и Китай накапливают огромные запасы управляемого оружия.

При этом, как отмечается, Штатам может не хватить финансирования и опыта для разработки системы защиты объектов инфраструктуры в стране и на американских объектах за границей.

В настоящий момент в Вашингтоне рассматривается создание системы по защите от залпового огня для обеспечения безопасности зарубежных баз.

В качестве одного из вариантов была предложена разработка внешнего и внутреннего защитных колец. Предполагается, что первое кольцо будет состоять из спутников и беспилотников с датчиками, а второе будет оснащено наземными системами с лазерами и микроволновым оружием высокой мощности, а также гаубицами.