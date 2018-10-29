Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма

Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России , сообщает ресурс PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером 168438 облетело Крым и побережье Краснодарского края . В районе Севастополя самолет приближался к берегу на 35 километров.

Кроме того, в этом же районе в воскресенье совершил полет разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Летательный аппарат сперва производил мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья России.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ увеличилась. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных регионов страны.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

17:55 мск. Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (LA-438), с бортовым номером 168438, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺 #USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/wHwukwDUud

— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 октября 2018 г.