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Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма
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Американский самолет провел разведку у побережья Крыма 

РИА Новости + ещё 5 51 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Carl Court
Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России, сообщает ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно с бортовым номером 168438 облетело Крым и побережье Краснодарского края. В районе Севастополя самолет приближался к берегу на 35 километров.
Кроме того, в этом же районе в воскресенье совершил полет разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Летательный аппарат сперва производил мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья России.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ увеличилась. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных регионов страны.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
17:55 мск. Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (LA-438), с бортовым номером 168438, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺 #USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/wHwukwDUud
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 октября 2018 г.
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