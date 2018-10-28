Показаны массовые пуски ракет «земля-земля» из С-400

Минобороны показало кадры массовых пусков ракет «земля-земля» из С-300 и С-400

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходят учения зенитных ракетных дивизионов двух полков соединений ПВО Северного флота.

В учениях задействованы более 500 военнослужащих. Соединения перебросили на Ашулук самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота на Кольском полуострове.

Всего было произведено более 30 пусков зенитных ракет «земля-воздух» современных систем ПВО С-300ПС и С-400, успешно поразив все поставленные баллистические и динамические воздушные цели.