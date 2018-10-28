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Показаны массовые пуски ракет «земля-земля» из С-400
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Минобороны показало кадры массовых пусков ракет «земля-земля» из С-300 и С-400 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: кадр видео
Более 30 пусков ракет «земля-земля» провели соединения ПВО на полигоне Ашулук.
В Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходят учения зенитных ракетных дивизионов двух полков соединений ПВО Северного флота.
В учениях задействованы более 500 военнослужащих. Соединения перебросили на Ашулук самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота на Кольском полуострове.
Всего было произведено более 30 пусков зенитных ракет «земля-воздух» современных систем ПВО С-300ПС и С-400, успешно поразив все поставленные баллистические и динамические воздушные цели.
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