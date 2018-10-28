В защите баз США нашли брешь

NI: США забыли про защиту своих зарубежных баз от российских и китайских ракет

США в своей противоракетной обороне так сильно концентрировались на том, чтобы не допустить того, чтобы баллистические ракеты ударили по стране, что забыли об ещё одной насущной угрозе, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, в результате массовых запусков крылатых ракет и вооружённых беспилотников могут быть уничтожены такие исключительно важные американские базы, как на острове Гуам . Пока США беспокоятся из-за того, что Северная Корея может ударить несколькими баллистическими ракетами по западному побережью страны, Китай Россия накапливают огромные запасы управляемого оружия, угрожающего американским базам.

«На протяжении большей части эпохи после холодной войны министерство обороны США уделяло особое внимание в своей противоракетной обороне развёртыванию наземного и морского кинетического оружия для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты, — говорится в новом исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок Вашингтона. — За исключением ВМФ, ни один другой вид вооружённых сил не предоставил никаких новых возможностей по борьбе с крылатыми ракетами».

В исследовании, озаглавленном «Воздушная и противоракетная оборона на перепутье: новые концепции и технологии для защиты зарубежных баз Америки», описывается огромный спектр угроз для американских баз, утверждает The National Interest. В Китае насчитывается более полутора тысяч баллистических ракет, включая некоторые ракеты средней дальности, которые могут долететь до американских баз на острове Гуам. У Китая также есть тысячи крылатых ракет воздушного базирования, дальность которых может составлять до 1600 километров. Российские ракеты класса «Искандер», а также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» считаются оружием ближнего радиуса действия, которое может поразить американские базы в США. И Китай, и Россия развивают вооружённые беспилотники, которые могут наносить удары по отдалённым целям.

Хотя Агентству противоракетной обороны США поручено останавливать стратегические баллистические ракеты, исследование Центра стратегических и бюджетных оценок Вашингтона считает «маловероятным то, что агентству хватит опыта и финансирования для разработки гораздо более надёжной „системы систем“, которая могла бы в ближайшем будущем защищать важнейшие объекты инфраструктуры в США и на американских военных объектах за границей от массового залпового огня».

Центр стратегических и бюджетных оценок Вашингтона выступает за создание системы по защите от залпового огня для обеспечения безопасности зарубежных баз. Один из вариантов — создание внешнего и внутреннего защитных колец. Внешнее кольцо состояло бы из спутников и беспилотников, оснащённых датчиками.

Пилотируемые летательные аппараты и беспилотники, вооружённые перехватчиками, при помощи интегрированной боевой командной системы могли бы наносить удары по баллистическим ракетам на этапе ускорения, когда они наиболее уязвимы, а также сбивать вражеские самолёты до того, как они смогут запустить крылатые ракеты.

Внутреннее защитное кольцо, как отмечает издание, могло бы быть похожим на внешнее, но с добавлением беспилотников и наземных систем, оснащённых высокоэнергетическими лазерами, микроволновым оружием высокой мощности, а также армейскими гаубицами, стреляющими высокоскоростными снарядами.

Для этого, как пишет The National Interest, необходимо приступить к разработке беспилотников, лазеров, ракет-перехватчиков и микроволнового оружия. При этом Центр стратегических и бюджетных оценок Вашингтона утверждает, что основное внимание должно уделяться защите баз.