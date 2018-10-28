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Фрегат «Ярослав Мудрый» вернулся в Балтийск
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Корабль «Ярослав Мудрый» вернулся в Балтийск после дальнего похода 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» зашёл в гавань Балтийска после выполнения задач дальнего океанского плавания, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан Роман Мартов.
«Командир похода капитан 1 ранга Роман Ашуров доложил начальнику штаба Балтийского флота вице-адмиралу Игорю Мухаметшину о том, что корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению», — цитирует Мартова РИА Новости.
Он отметил, что экипаж корабля успешно выполнил задачи антипиратской вахты в Аденском заливе и совершил ряд деловых заходов в порты Африки. Кроме того, экипаж принял участие в манёврах ВМФ России.
В августе сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» отправился из Судана в Суэцкий канал.
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