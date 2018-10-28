В ЗВО прошла конференция по безопасности полетов

Вопросы разбора возможных авиационных происшествий и их предотвращения в 2019 учебном году стали основными в ходе совещания.

На базе авиационного соединения Западного военного округа под руководством командующего объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Александра Дуплинского прошла конференция по безопасности полетов авиации.

В мероприятии принимали участие начальник авиации — заместитель командующего объединением ВВС и ПВО полковник Виктор Поздняков , личный состав управления, родов войск, отделов и служб управления объединения ВВС и ПВО, авиационных комендатур, командиры соединений и частей, их заместители по различным направлениям обеспечения и проведения полетов, начальники медицинских служб, а также представители авиаремонтных заводов.

Вопросы разбора возможных авиационных происшествий и их предотвращения в 2019 учебном году стали основными в ходе совещания. Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы качества ремонта авиационной техники в 2018 г. и контроля его проведения.

В ходе конференции также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности полетов при организации и выполнении задач по подготовке молодого летного состава, а также определены пути повышения качества работы руководящего состава по предотвращению авиационных происшествий.