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В ЗВО прошла конференция по безопасности полетов
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В ЗВО прошла конференция по безопасности полетов 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Вопросы разбора возможных авиационных происшествий и их предотвращения в 2019 учебном году стали основными в ходе совещания.
На базе авиационного соединения Западного военного округа под руководством командующего объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Александра Дуплинского прошла конференция по безопасности полетов авиации.
В мероприятии принимали участие начальник авиации — заместитель командующего объединением ВВС и ПВО полковник Виктор Поздняков, личный состав управления, родов войск, отделов и служб управления объединения ВВС и ПВО, авиационных комендатур, командиры соединений и частей, их заместители по различным направлениям обеспечения и проведения полетов, начальники медицинских служб, а также представители авиаремонтных заводов.
Вопросы разбора возможных авиационных происшествий и их предотвращения в 2019 учебном году стали основными в ходе совещания. Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы качества ремонта авиационной техники в 2018 г. и контроля его проведения.
В ходе конференции также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности полетов при организации и выполнении задач по подготовке молодого летного состава, а также определены пути повышения качества работы руководящего состава по предотвращению авиационных происшествий.
В ходе конференции участники обсудили проблематику обеспечения безопасности полетов во всех аспектах. Помимо военных летчиков в мероприятиях приняли участие офицеры управления беспилотной авиации, сотрудники службы безопасности гражданских аэродромов, расположенных в зоне ответственности армии ВВС и ПВО, представители управления авиации и авиационно-спасательных технологий и беспилотной авиации МЧС России,
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