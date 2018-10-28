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Секретный беспилотник США стерли со спутниковых карт
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Секретный беспилотник США стерли со спутниковых карт 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Любители оружия и исследователи секретной базы ВВС США Тонопа в Неваде обратили внимание на обновленные спутниковые снимки северной части аэродрома в Google Maps. На краю аэродрома находятся длинные ряды ангаров, прозванные Каньонами. Возле одного из хранилищ стоит необычный летательный аппарат, но его очертания намеренно размыты.
Объект напоминает самолет, выполненный по схеме "летающее крыло" и очень похож на беспилотный разведчик RQ-170 Sentinel — светлая окраска усиливает сходство. Разница лишь в том, что объект на фото гораздо крупнее — размах его крыльев порядка 25 метров.
— По габаритам этот самолет стоит между RQ-170 и Polecat P175. Возможно, это разрабатывающийся уже некоторое время "супер-страж", совмещающий функции разведывательного и ударного беспилотника, — предположил военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.
ВВС США отлично осведомлены о расписании проходящих над Зоной 51 спутников — оно учтено в графике перемещений секретной техники из одного ангара в другой. А соответствующие специалисты без труда могут отредактировать снимки с орбиты, появляющиеся в общем доступе. "Спутниковые и аэрофотоснимки получены из широкого спектра коммерческих и общественных источников. Они обязаны соблюдать законодательства тех стран, где работают", — сообщили изданию в Google.
Lockheed Martin RQ-170 — беспилотный разведчик, выполненный по технологии стелс, на вооружении с 2007 года. Технические характеристики аппарата засекречены, но известно, что его радиолокационную заметность снижает особое неметаллическое покрытие, разработка которого обошлась в шесть миллионов долларов. В 2011 году Sentinel исчез в западной части Афганистана. Вскоре иранские власти показали беспилотник без видимых повреждений, а в прессе появились сообщения, что аппарат перехватили и посадили поставленные Ирану российские средства РЭБ.
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