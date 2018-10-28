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Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
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Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами» 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Минобороны России разместило на ряде стратегических направлений новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд». Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы, опубликованные на портале госзакупок.
Как следует из документации тендера, всего в России развернуто как минимум 13 комплексов «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д». Они располагаются в Калининградской, Мурманской, Архангельской, Московской и Нижегородской областях, а также в Приморском и Краснодарском краях и Еврейской автономной области. Кроме того, российский «Самарканд» размещен на территории Белоруссии.
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Отмечается, что комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота России.
Как уточняет «Интерфакс», ранее Минобороны сообщало, что в 2017 году комплексы «Самарканд» поступили на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота. При этом, по данным агентства, российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.
27 октября сообщалось, что в России прошли испытания сверхмощного комплекса РЭБ «Тирада-2С», способного выводить из строя спутники связи потенциального противника.
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