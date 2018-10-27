Спецназ РФ в Сирии обнаружил на посту ООН базу ИГ

Спецназ ВС РФ в Сирии обнаружил на посту ООН базу террористов

Представители Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) в провинции Эль-Кунейтра обратились к военной полиции Минобороны РФ с просьбой осмотреть на предмет безопасности пост ООН № 85, расположенный у Голанских высот, и подъездные пути к нему. Эта мера предосторожности была принята в связи с предстоящим возвращением «голубых касок» на пост.

В ходе проведенного осмотра российская спецгруппа выяснила, что боевики запрещенной в РФ организации ИГИЛ использовали пост как базу для подготовки терактов, включая изготовление самодельных взрывных устройств и их скрытную доставку к местам проведения террористических актов.

Помимо террористической деятельности, пост использовался как склад медикаментов — российские спецназовцы обнаружили медикаменты производства США и стран, входящих в американскую коалицию. Все найденное в ходе осмотра было передано сирийской военной разведке. Скоро «голубые каски» смогут вновь занять свой пост у Голанских высот, сообщает «Русская весна».