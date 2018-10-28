Кадыров рассказал, при каких условиях закончится война в Сирии

"Как бы этого ни хотелось руководству Сирии, сирийскому народу, война не закончится, пока этого не захотят Америка, Израиль, Европа и другие страны коалиции. Там столкнулись интересы многих государств. Пока эти государства не придут к единому мнению о необходимости закончить войну, там будет продолжаться кровопролитие", — заявил Кадыров на пресс-конференции в Грозном в субботу.

По его словам, "у террористов, орудующих в Сирии, есть хозяева, которые снабжают их всем необходимым, без этого они не продержались бы и дня".

"Все отряды, которые воюют против правительственных сил Сирии, подконтрольны. Оружие, одежда, питание — все это требует больших расходов. И если страны, которые я перечислил, заберут своих шайтанов домой, в Сирии восстановится мир", — уверен Кадыров.

Он так же подчеркнул, что Сирия держится благодаря усилиям России и ее президента Владимира Путина

"Как мы знаем, Владимир Путин, как миротворец, действует по нормативам международного сообщества и защищает целостность Сирийской Арабской Республики. У Европы и Запада там другие интересы", — заметил Кадыров.

Он также рассказал, что военнослужащие из Чечни, которые проходят службу в Сирии в составе военной полиции, заслужили доверие местного населения и успешно справляются с поставленными задачами.