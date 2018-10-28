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«Война не закончится»
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Кадыров рассказал, при каких условиях закончится война в Сирии 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что война в Сирии не завершится, пока этого не захотят США и ряд европейских стран.
"Как бы этого ни хотелось руководству Сирии, сирийскому народу, война не закончится, пока этого не захотят Америка, Израиль, Европа и другие страны коалиции. Там столкнулись интересы многих государств. Пока эти государства не придут к единому мнению о необходимости закончить войну, там будет продолжаться кровопролитие", — заявил Кадыров на пресс-конференции в Грозном в субботу.
По его словам, "у террористов, орудующих в Сирии, есть хозяева, которые снабжают их всем необходимым, без этого они не продержались бы и дня".
"Все отряды, которые воюют против правительственных сил Сирии, подконтрольны. Оружие, одежда, питание — все это требует больших расходов. И если страны, которые я перечислил, заберут своих шайтанов домой, в Сирии восстановится мир", — уверен Кадыров.
Он так же подчеркнул, что Сирия держится благодаря усилиям России и ее президента Владимира Путина.
"Как мы знаем, Владимир Путин, как миротворец, действует по нормативам международного сообщества и защищает целостность Сирийской Арабской Республики. У Европы и Запада там другие интересы", — заметил Кадыров.
Он также рассказал, что военнослужащие из Чечни, которые проходят службу в Сирии в составе военной полиции, заслужили доверие местного населения и успешно справляются с поставленными задачами.
"Они оправдали на все 100 процентов оказанное им доверие. Президент не раз хвалил наших сотрудников. При этом военнослужащих из Чеченской Республики местное население уважает, и ребята успешно решают задачи по обеспечению правопорядка на территории Сирии", — сказал глава республики, добавив, что за время службы в Сирии среди полицейских из Чечни не было потерь.
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