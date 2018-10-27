Выход США из ДРСМД назвали подарком для Путина

Макфол: выход США из ДРСМД станет подарком для Путина

Жертвой нападок президента США Дональда Трампа на международные договоры и соглашения пал и Договор о РСМД. Подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачёвым , договор стал одним из величайших достижений в области контроля над вооружениями. Как отмечает в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол , тогда «все — американцы, русские, европейцы — были лучше».

Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон — инициатор этой смены политики США — решили, что Рейган, Горбачёв и европейские лидеры не должны были сокращать количество оружия, включая ядерные ракеты, в Европе. Вместо этого Трамп хочет «возобновить гонку вооружений» с Россией.

По мнению Макфола, Россия действительно нарушила Договор о РСМД, начав разработку новой крылатой ракеты. Нужно было что-то сделать, чтобы «остановить плохое поведение Владимира Путина». Однако, как пишет дипломат, решение Трампа выйти из договора сейчас не сильно поможет укрепить безопасность США, зато может сильно её подорвать.

Америка «проиграла дипломатическую битву» в Европе, вновь проявив себя как «разрушитель международных соглашений». Европейские лидеры должны были сделать больше для того, чтобы заставить Путина придерживаться договора. Но сегодня акцент на плохом поведении плохо отразится на США, а не на России.

«Это подарок Путину», — утверждает американский политик.

По словам Макфола, администрация Трампа не объяснила, как она будет пользоваться освобождением от обязанностей по Договору о РСМД и развёртывать ракеты средней дальности в Европе. «Какая ракета? Какая пусковая установка? И самое главное, где они будут развёрнуты?» — задаётся вопросами бывший посол США в России. Конечно, у Вашингтона сегодня больше возможностей, чем у Рейгана, но даже если Польша или Эстония разрешат разместить на своей территории американские ракеты, это может взывать большой политический конфликт внутри НАТО , и это станет «ещё одним подарком» для Путина.

Кроме того, ракеты средней и меньшей дальности наводили такой страх в то время потому, что, по сравнению с межконтинентальными баллистическими ракетами, они дают лидерам Москвы или Вашингтона всего 10 минут на то, чтобы ответить на настоящее или мнимое нападение, и это, по мнению Макфола, «дестабилизирует» ситуацию.

В конце концов США и их европейские союзники уже обладают огромным сдерживающим потенциалом против России, включая ядерное оружие и средства, необходимые для их создания, а также обычные ракеты морского и воздушного базирования. США могут ещё сильнее сдерживать Россию путём увеличения количества ракет морского и воздушного базирования в регионе без развёртывания ракет этого диапазона на суше.

Оптимисты цепляются за надежду на то, что выход Трампа из договора — это всего лишь переговорная тактика, решение, принятое для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

«Надеюсь, они правы, но я боюсь, что они ошибаются. Путина вряд ли можно заставить сесть за стол переговоров, особенно когда новый статус-кво служит интересам российской политики и безопасности», — отмечает американский политик.