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Летчики Северного провели разведку в Арктике
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Летчики Северного флота разведали ледовую обстановку в Арктике 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Экипажи двух самолетов Ту-142 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановый полет для получения информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северного флота.
"Летчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне, в том числе и для гражданских судов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, полеты в арктических районах проходят в плановом режиме в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполняя полетное задание, экипажи самолетов совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Сообщается, что перед полетом экипажи прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке с учетом географического положения. Особенностями самолетовождения в высоких широтах Арктики являются близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым. Это ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств.
"Полеты над Арктикой усложняет нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки", — добавили в пресс-службе.
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