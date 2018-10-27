Ещё
В РФ провели испытания по подавлению спутников связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В России провели испытания по подавлению спутников связи 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: @sergeyiss Facebook
Россия провела испытание систем, которые смогут выводить из строя спутники связи потенциального противника, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Комплекс «Тирада-2С» проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — рассказали агентству.
Отмечается, что системы будут работать под управлением специалистов-операторов.
Агентство уточняет, что работа над проектом «Тирада-2» была начата в 2001 году. Тогда подчёркивалось, что система сможет с земли выводить из строя спутники связи с помощью радиоэлектронного подавления.
Ранее сообщалось, что в России создадут новые комплексы подавления ракет.
RT на русском: последние новости
В Армении готовы рассмотреть возможность закупки оружия у США В МИД рассказали о разном отношении к войне в США и России Зачем США поставили в Европу крупнейшую за последние 20 лет партию боеприпасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгорается новый серьезный европейский кризис167
Россия вооружит Кубу164
Топ-менеджера крупной компании нашли убитой в лесу28
«Вы не в себе»: Лорак грубо заткнули на «Голосе»77
Армения может получить американское оружие99
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
00:54
На территорию США обрушился супертайфун «Юту»
США В мире
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
12:09
«Моя победа — это худшее, что случалось с Россией»
В мире Статьи
02:48
Киев оставит города ЛНР без воды
В мире
00:32
Пашинян осадил помощника Трампа
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение