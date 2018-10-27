«США воюют чужими руками». Военачальник об отношении к войне

Руководитель Аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в эфире НСН заявил, что постоянный конфликт в мире выгоден действующему в США оружейному лобби.

Россия никогда не пыталась и не пытается развязать войну с кем-либо. У нее оборонная военная доктрина и нет амбициозных планов по захвату чужих территорий. Такое мнение высказал в эфире НСН руководитель Аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Я за американцев говорить не хочу, потому что они, живя на своем континенте, привыкли защищать свои интересы на других территориях. Нам чужой земли не надо. Мы за свою землю, за свою страну. Это у нас записано в доктрине, это в головах наших людей, в этом наше воспитание и наша философия войны. Мы свою страну никому отдавать не собираемся и защищать ее будем ой-ой-ой как», — заявил собеседник агентства.

Дерябин отметил, что философия войны американцев защищает интересы оружейного лобби. И настоящая цель Вашингтона не в том, чтобы «завоевать Землю», а в том, чтобы поддерживать конфликты на планете в горячем состоянии и получать оттуда прибыть, продавая оружие.

«Американцы хотят чувствовать себя не просто в безопасности, они привыкли воевать чужими руками и иметь с войны что-то. Это лоббируют те, кто производит оружие. Его надо пускать в дело и наращивать. Вот оружейное лобби и диктует, чтобы были очаги войны где угодно. Люди их не интересуют. В случае военного конфликта Европа пострадает первой. Она им настолько безразлична, что они даже наслаждение получают от мысли, что Европа ослабнет в противостоянии с Россией. При этом они будут продавать в Европу свое вооружение и останутся в выигрыше. Здесь правит не логика и не геостратегия. Они не хотят завоевать всю Землю, им нужна прибыль. Нужен капитал. В этом их философия. Получается, что не Трамп управляет, а Трампом управляют. Он ничего не может сделать, даже если бы хотел», — заключил Николай Дерябин.