Ещё
Американский дрон провел разведку у границ России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский дрон провел разведку у границ России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 9 часов назад
Фото: Википедия
Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил длительный полет вдоль российской границы от Калининградской области до Финского залива.
Дрон вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. В течение пяти часов с 9.30 мск аппарат проводил разведку у границы Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса Plane Radar.
После этого дрон несколько раз пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от эстонского Тарту до Финского залива.
В последние месяцы полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.
В середине сентября американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk летал над российским побережьем Черного моря.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД подтвердил подготовку России к войне Возле Крымского моста в Керчи обезвредили бомбу Израиль отказал России в военной просьбе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предложили извиниться перед Россией390
Выход США из ДРСМД назвали подарком для Путина129
Путин сделал заявление по итогам саммита в Стамбуле26
Россия вооружит Кубу1066
Топ-менеджера крупной компании нашли убитой в лесу88
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
01:47
Стареющему Деппу отказали в новых «Пиратах»
Шоу-бизнес
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
00:54
На территорию США обрушился супертайфун «Юту»
США В мире
00:47
Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
Украина Статьи
01:38
Пашинян: Армения может закупить оружие у США
В мире Статьи
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение