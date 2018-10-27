У Крымского моста обезвредили бомбу

У автоподхода к Крымскому мосту обезвредили авиабомбу времен войны

Боеприпас был обнаружен местными жителями в районе Верхний Солнечный (рядом с автоподходом к Крымскому мосту). Специалисты провели идентификацию, в результате которой стало известно, что это авиационная бомба весом в 50 килограммов (SC-50).

"Благодаря слаженной работе и благодаря высокому профессионализму специалистов, бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен контролируемым взрывом", — сообщила пресс-служба.

Специалисты повторно обследовали территорию на наличие иных взрывоопасных предметов, но ничего не обнаружили, сообщили в ведомстве.

Автоподход со стороны Керчи к Крымскому мосту — четырехполосная автомагистраль длиной 8,6 километра, проходящая через город и соединяющая мостовой переход с трассой "Таврида". Пропускная способность дороги — до 40 тысяч автомобилей в сутки.