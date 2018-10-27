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У Крымского моста обезвредили бомбу
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У автоподхода к Крымскому мосту обезвредили авиабомбу времен войны 

РИА Новости 33 минуты назад
Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в микрорайоне Верхний Солнечный в Керчи, обезвредили специалисты пиротехнического отделения специального морского отряда ГУМЧС России по республике Крым, сообщила пресс-служба ведомства.
Боеприпас был обнаружен местными жителями в районе Верхний Солнечный (рядом с автоподходом к Крымскому мосту). Специалисты провели идентификацию, в результате которой стало известно, что это авиационная бомба весом в 50 килограммов (SC-50).
"Благодаря слаженной работе и благодаря высокому профессионализму специалистов, бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен контролируемым взрывом", — сообщила пресс-служба.
Специалисты повторно обследовали территорию на наличие иных взрывоопасных предметов, но ничего не обнаружили, сообщили в ведомстве.
Автоподход со стороны Керчи к Крымскому мосту — четырехполосная автомагистраль длиной 8,6 километра, проходящая через город и соединяющая мостовой переход с трассой "Таврида". Пропускная способность дороги — до 40 тысяч автомобилей в сутки.
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