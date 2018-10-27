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ВВС Израиля разбомбили 80 целей в секторе Газа
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Израильские ВВС разбомбили 80 целей в секторе Газа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Mahmud Ham
Израильская авиация разбомбила порядка 80 целей в секторе Газа, задействовав десятки самолетов, вертолетов и беспилотников в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.
Военные говорят, что операция недавно завершилась. Атакованные объекты, по их данным, принадлежат правящему в анклаве движению ХАМАС, на которое в армии возлагают ответственность за ночные пуски порядка 30 ракет или мин.
"В ответ на действия ХАМАС десятки боевых самолетов, ударных вертолетов и иных летательных аппаратов Армии обороны Израиля нанесли масштабные ночные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", — сказано в сводке.
Среди атакованных объектов военные называют две оружейные мастерские, пять баз боевиков, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.
Израильские военные говорят, что засекли за ночь пуски порядка 30 ракет или мин из сектора Газа и перехватили десять из них.
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