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Поиски аргентинской подлодки решили продолжить
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Американская компания согласилась продолжить поиски аргентинской подлодки San Juan 

ТАСС + ещё 1 22 часа назад
Фото: Reuters
Американская компания Ocean Infinity не будет прекращать поиск исчезнувшей около года назад подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщили в пятницу ВМС латиноамериканской республики.
"В связи с запросом Ocean Infinity о временном приостановлении работ ВМС Аргентины согласовали с компанией продолжение поиска в соответствии с действующим контрактом", — говорится в сообщении.
Ранее телеканал Todo Noticias сообщил, что родственников экипажа San Juan проинформировали о приостановлении поисков подлодки до февраля 2019 года. Компания посчитала неэффективным продолжение работ в море и планировала провести анализ собранных данных, а затем возобновить поиск.
Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.
В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно — российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.
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