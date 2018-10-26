Поиски аргентинской подлодки решили продолжить

Американская компания согласилась продолжить поиски аргентинской подлодки San Juan

Американская компания Ocean Infinity не будет прекращать поиск исчезнувшей около года назад подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сообщили в пятницу ВМС латиноамериканской республики.

"В связи с запросом Ocean Infinity о временном приостановлении работ ВМС Аргентины согласовали с компанией продолжение поиска в соответствии с действующим контрактом", — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Todo Noticias сообщил, что родственников экипажа San Juan проинформировали о приостановлении поисков подлодки до февраля 2019 года. Компания посчитала неэффективным продолжение работ в море и планировала провести анализ собранных данных, а затем возобновить поиск.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно — российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.