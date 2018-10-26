США понадобились русскоязычные специалисты по соцсетям

Пентагон ищет русскоязычных специалистов для мониторинга соцсетей

Пентагон объявил о наборе американских специалистов со знанием русского языка для мониторинга российских социальных сетей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Открыта вакансия на должность аналитика российских социальных медиа. Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием, которые «прошли подготовку в военной разведке или имеют эквивалентный опыт», отмечается в сообщении рекрутинговой компании.

Кандидат должен будет отслеживать публикации, анализировать и составлять отчеты по региональным и идеологическим дискуссиям, идущим в соцсетях. Заработная плата составит, в зависимости от квалификации, от 36 до 76 тыс. долл. в год.