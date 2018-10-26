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США понадобились русскоязычные специалисты по соцсетям
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Пентагон ищет русскоязычных специалистов для мониторинга соцсетей 

BFM.RU 22 часа назад
Фото: Reuters
Пентагон объявил о наборе американских специалистов со знанием русского языка для мониторинга российских социальных сетей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Открыта вакансия на должность аналитика российских социальных медиа. Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием, которые «прошли подготовку в военной разведке или имеют эквивалентный опыт», отмечается в сообщении рекрутинговой компании.
Кандидат должен будет отслеживать публикации, анализировать и составлять отчеты по региональным и идеологическим дискуссиям, идущим в соцсетях. Заработная плата составит, в зависимости от квалификации, от 36 до 76 тыс. долл. в год.
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