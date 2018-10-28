Ещё
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон осуществил крупнейшую в XXI веке поставку боеприпасов в Европу 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
В октябре Пентагон поставил на авиабазу ВВС США "Рамштайн" в Германии около ста контейнеров с различными вооружениями и снаряжениями. Об этом сообщается на сайте базы.
Это крупнейшая для США поставка боеприпасов в Европу с 1999 года, когда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.
"Станем мишенью": Европа испугалась ракет США
Отмечается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков".
Авиабаза "Рамштайн" является крупнейшим заграничным опорным пунктом американских военно-воздушных сил. Здесь также располагается штаб-квартира ВВС США в Европе и, предположительно, центр управления полетами военных беспилотников.
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гуфа избили в Москве21
В Киеве признали возможность потери еще одной территории740
В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ134
«Комбайнеры в России скоро потеряют работу»319
Россия ответила на план Украины по Азовскому морю103
Видео
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:09
Гуфа избили в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Рада призвала взрывать военные склады в России
Украина Оружие
01:43
Россия ответила на план Украины по Азовскому морю
Армия Войска
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
01:47
Джонни Деппа выгнали из «Пиратов»
Шоу-бизнес
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение