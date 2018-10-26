Стали известны детали учений ФРГ по сдерживанию России

Стали известны детали учений ВМС Германии по «сдерживанию» России на Балтике

Германия пытается усилить эффективность координации военно-морских сил НАТО Евросоюза в Балтийском море, чтобы противостоять России , пишут СМИ.

В статье Reuters говорится, что Германия собралась укрепить взаимодействие с союзниками в Балтийском море, чтобы противостоять «усиленному присутствию» кораблей ВМФ России в регионе. Для этого в понедельник Германия начнет учения в районе побережья Финляндии с участием 3,6 тыс. моряков и военнослужащих, 40 кораблей и 30 самолетов из разных стран.

Маневры будут направлены на отработку критических морских маршрутов в случае возможных конфликтов.

«Балтийское море — наш «передний двор», поэтому мы и наши соседи хотим свободно передвигаться по морским путям», — заявил капитан немецкого фрегата «Гамбург» Свен Бек.

Во время учений корабли займутся разминированием входов в гавани, сопровождением грузовых судов и «демонстрацией» применения силы.

По словам Бека, координация между силами НАТО и ЕС необходима, так как, например, Финляндия и Швеция, не входящий в альянс, не могут получить доступ к разведывательной информации НАТО.

«У Германии нет большого военно-морского флота, но по сравнению с прибалтийскими странам он огромен. Поэтому мы рады взять на себя ответственность», — добавил Бек.

В четверг начались крупнейшие со времен «холодной войны» учения НАТО «Единый трезубец-2018» (Trident Juncture-2018), которые продлятся до 7 ноября. В них принимают участие более 50 тыс. военнослужащих, около 10 тыс. единиц наземной техники, 250 самолетов и вертолетов, а также 65 кораблей. Они пройдут преимущественно на территории Норвегии, а также на территории Исландии, а также в Северной Атлантике и водах Балтийского моря.