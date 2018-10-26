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США перебросили в Европу крупнейшую партию боеприпасов
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США перебросили в Европу крупнейшую за двадцать лет партию боеприпасов 

Российская Газета + ещё 1 33 минуты назад
Фото: AFP/ MOHAMMED MAHJOUB
Военная авиация США доставила на базу в немецком Раммштайне крупнейшую с 1999 года партию боеприпасов. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского командования ВВС США.
Как говорится в сообщении, боеприпасы предназначены "для обеспечения будущих операций на театре военных действий" в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания — плана по усилению военного и иного присутствия США в Европе, принятого в июне 2014 года Бараком Обамой. В целях и задачах этой программы, в частности, значится "помощь в обеспечении безопасности для стран, подверженных "российской угрозе" (Грузии, Молдавии, Украины) с целью совершенствования их обороноспособности и повышения эффективности взаимодействия с войсками США и НАТО".
"86-я эскадрилья обеспечения боеприпасами ВВС США, дислоцированная на авиабазе Ramstein в Германии, получила крупнейшую партию боеприпасов в новейшей истории. В течение октября в Ramstein доставлено около 100 контейнеров с различными боеприпасами", — сказано в сообщении американского командования.
Приводятся также слова начальника боевого обеспечения 86-й эскадрильи капитан-сержанта Дэвида Хеда, напомнившего всем, что поставки такого масштаба не осуществлялись с конца 20-го века.
"Это самая крупная партия такого рода со времен операции "Союзная сила", которая состоялась в 1999 году", — сказал американский военный.
Напомним, что упомянутая им операция представляла из себя почти трехмесячную бомбардировку Союзной Республики Югославии.
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