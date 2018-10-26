В РФ создают способную пробивать железобетон ракету

Мощнее «Бронебойщика»: в РФ создают ракету «Монолит», способную пробивать железобетон

Ракета должна «Монолит» пойдет на смену «тринадцатой» ракете (С-13), которая способна пробивать метровый слой железобетона.

«Мы создаем новую ракету «Монолит» в калибре 130 мм, и управляемую, и обычную», — сказал Лепин.

Он подчеркнул, что ракета является продолжением работ по НАР С-8ОФП «Бронебойщик» и будет иметь большие возможности.

«Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность. Она должна пойти на смену «тринадцатой» ракете» — рассказал Лепин.

С-13 — советская/российская неуправляемая авиационная ракета калибра 122 мм, предназначенная для уничтожения самолетов в железобетонных укрытиях, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях. В зависимости от модификации имеет дальность пуска от 1100 до 4000 метров. Способна пробивать до шести метров грунта и одного метра железобетона.