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США успешно испытали новейшую ракету-перехватчик
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США успешно испытали новейшую ракету-перехватчик системы ПРО 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: © Missile Defense Agency photo
Агентство противоракетной обороны США и ВМС США успешно испытали новейшую ракету-перехватчик системы ПРО в Тихом океане.
Как сообщается на сайте агентства ПРО, испытания прошли в пятницу. Баллистическую ракету-мишень среднего радиуса действий запустили с базы на Гавайях, а ее перехват проходил с эсминца John Finn, на котором установлена система противоракетной обороны Aegis.
В итоге цель была поражена противоракетой SM-3 Block IIA. По данным из открытых источников, это версия противоракеты с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой сенсорной аппаратурой, с высокими возможностями по распознаванию ложных целей.
Противоракеты SM-3 Block IIA разрабатываются США совместно с японскими партнерами.
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