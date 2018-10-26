США успешно испытали новейшую ракету-перехватчик системы ПРО

Агентство противоракетной обороны США и ВМС США успешно испытали новейшую ракету-перехватчик системы ПРО в Тихом океане.

Как сообщается на сайте агентства ПРО, испытания прошли в пятницу. Баллистическую ракету-мишень среднего радиуса действий запустили с базы на Гавайях, а ее перехват проходил с эсминца John Finn, на котором установлена система противоракетной обороны Aegis.

В итоге цель была поражена противоракетой SM-3 Block IIA. По данным из открытых источников, это версия противоракеты с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой сенсорной аппаратурой, с высокими возможностями по распознаванию ложных целей.

Противоракеты SM-3 Block IIA разрабатываются США совместно с японскими партнерами.