Россия в ООН подтвердила готовность к войне

Россия готовится к войне, готовится защищать свою территориальную целостность, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов.
Первый комитет ГА ООН проголосовал против рассмотрения проекта резолюции России по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».
Белоусов заявил: «Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю».
Он сказал, что россияне готовятся «защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей».
«Мы готовимся к такой войне», — подчеркнул он, отметив различие в «лингвистическом плане» — Россия «готовится к войне», а США «готовят войну».
Белоусов задается вопросом: «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия?».
Напомним, Россия собирается внести на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН проект резолюции, касающийся Договора о ракетах средней и меньшей дальности.