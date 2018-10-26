Латвийские военные получили «Стингеры»

Латвийские военные получили американские ПЗРК Stinger

Латвия получила американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей, сообщило министерство обороны республики.

Комплексы закуплены в Дании. Об их числе и сумме ведомство не сообщает. Они пришли на смену шведским универсальным переносным зенитно-ракетным комплексам RBS-70, которые стоят на вооружении латвийской армии.

Stinger поступят в подразделения ополчения «Земессардзе», в механизированную пехотную бригаду и в ВВС.

Ранее латвийские военнослужащие прошли обучение в Финляндии — их учили пользоваться комплексами Stinger.