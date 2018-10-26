Болтон рассказал о военной угрозе для России со стороны Китая

«Китайский ракетный потенциал представляет угрозу для России, поскольку часть территории РФ находится в зоне поражения», — сказал Болтон в интервью Reuters, цитата из которого опубликована в Twitter агентства.

Также советник Трампа добавил, что Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), подписанный в конце 80-х готов между СССР и США — это «реликт» времен холодной войны.

Западные эксперты сообщали, что рост военной мощи Китая вынуждает Трампа угрожать выходом из ракетного договора.