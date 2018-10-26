Ещё
Болтон рассказал о военной угрозе для России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон рассказал о военной угрозе для России со стороны Китая 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью заявил, что китайские ракеты представляют угрозу для России.
«Китайский ракетный потенциал представляет угрозу для России, поскольку часть территории РФ находится в зоне поражения», — сказал Болтон в интервью Reuters, цитата из которого опубликована в Twitter агентства.
Также советник Трампа добавил, что Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), подписанный в конце 80-х готов между СССР и США — это «реликт» времен холодной войны.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД в ближайшие полтора месяца.
Западные эксперты сообщали, что рост военной мощи Китая вынуждает Трампа угрожать выходом из ракетного договора.
Газета ВЗГЛЯД анализировала причины разрыва Договора РСМД и то, как это связано с КНР.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Израиль отказал России в военной просьбе Путин призвал повысить уровень подготовки российских войск Сенатор США раскрыл информацию о поврежденных во время урагана F-22
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе203
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон27
Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня4
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия157
Путина позвали в Вашингтон811
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение