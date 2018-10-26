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Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
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Минобороны опубликовало видео запусков ракет с фрегата «Адмирал Горшков» 

РИА Новости 1 час назад
Минобороны опубликовало на Youtube видео учений головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
На кадрах видно, как корабль отрабатывает защиту от самолетов. Во время учений были задействованы бортовое радиотехническое вооружение и зенитно-ракетный комплекс. Проведение испытаний обеспечивали малый противолодочный корабль "Снежногорск" и самолеты объединения ВВС И ПВО Северного флота.
"Адмирал Горшков" был принят в боевой состав Военно-морского флота 28 июля.
Ранее сообщалось, что третий и четвертый фрегаты проекта 22350 "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" передадут в ВМФ в срок — до конца 2021 и 2022 годов соответственно.
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