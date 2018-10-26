Ещё
В Новороссийске начались учения ЧФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новороссийске начались учения Черноморского флота 

ТАСС + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Масштабные учения группировки Черноморского флота начались в пятницу в Новороссийской военно-морской базе. Как сообщил журналистам официальный представитель флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев, в маневрах задействовано более 2 тыс. военнослужащих.
"В Новороссийской военно-морской базе началось проведение командно-штабных учений. Руководит учениями командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Учения продлятся в течение пяти суток, в общей сложности в них примут участие более 2 тыс. военнослужащих, ракетные катера, малые противолодочные корабли и десантные катера, дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бал", "Бастион" и "Берег", самолеты и вертолеты из состава соединений морской авиации и подразделения морской пехоты Черноморского флота", — сказал офицер.
По замыслу учений группировка флота будет отрабатывать практические действия как в морских, так и на береговых полигонах боевой подготовки, отметил Рулев. "В частности, корабельные силы выполнят артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей отряд кораблей условного противника. Противокорабельные береговые комплексы "Бал", "Бастион" и "Берег" отработают совершение марша, развертывание и маскировку оборудованных позиций с дальнейшим выполнением стрельб по морской цели. Подразделения морской пехоты совершат погрузку на десантные катера и проведут высадку тактического морского десанта", — сообщил Рулев.
Черноморский флот является оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота России на Черном море, его силы и средства обеспечивают военную безопасность России в Черноморском и Средиземноморском регионах. Вместе с Каспийской флотилией флот входит в состав Южного военного округа. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Флагман — гвардейский ракетный крейсер "Москва".
ТАСС: последние новости
МИД Украины направил ноту России в связи с призывом крымчан в российскую армию Адмирал США заявил о "чрезвычайной эффективности" новых российских подводных лодок Су-24 на Урале выпустил ракету за территорией мишенного поля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе203
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон27
Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня4
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия157
Путина позвали в Вашингтон811
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение