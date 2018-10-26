В Новороссийске начались учения ЧФ

В Новороссийске начались учения Черноморского флота

Масштабные учения группировки Черноморского флота начались в пятницу в Новороссийской военно-морской базе. Как сообщил журналистам официальный представитель флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев , в маневрах задействовано более 2 тыс. военнослужащих.

"В Новороссийской военно-морской базе началось проведение командно-штабных учений. Руководит учениями командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Учения продлятся в течение пяти суток, в общей сложности в них примут участие более 2 тыс. военнослужащих, ракетные катера, малые противолодочные корабли и десантные катера, дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бал", "Бастион" и "Берег", самолеты и вертолеты из состава соединений морской авиации и подразделения морской пехоты Черноморского флота", — сказал офицер.

По замыслу учений группировка флота будет отрабатывать практические действия как в морских, так и на береговых полигонах боевой подготовки, отметил Рулев. "В частности, корабельные силы выполнят артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей отряд кораблей условного противника. Противокорабельные береговые комплексы "Бал", "Бастион" и "Берег" отработают совершение марша, развертывание и маскировку оборудованных позиций с дальнейшим выполнением стрельб по морской цели. Подразделения морской пехоты совершат погрузку на десантные катера и проведут высадку тактического морского десанта", — сообщил Рулев.

Черноморский флот является оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота России на Черном море, его силы и средства обеспечивают военную безопасность России в Черноморском и Средиземноморском регионах. Вместе с Каспийской флотилией флот входит в состав Южного военного округа. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Флагман — гвардейский ракетный крейсер "Москва".