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«Мешает шторм»: почему учения НАТО начались с аварий
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«Мешает шторм»: почему учения НАТО начались с аварий 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: © wikipedia.org / Federal Government - US Navy
Маневры «Единый Трезубец — 2018», которые начались в Норвегии 25 октября, станут самыми масштабными учениями НАТО за долгие годы. Хотя еще до официального старта учения были омрачены несколькими авариями, в России все равно обеспокоены столь масштабной активностью НАТО у границ РФ.
В Норвегии 25 октября начались масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими маневрами альянса со времен окончания «холодной войны». В учениях «Единый Трезубец — 2018», которые продлятся вплоть до 7 ноября, принимают участие 29 стран-членов альянса.
В маневрах будут задействованы 50 тыс. солдат, 150 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. боевых машин.
Кроме того, в альянсе намерены провести порядка 20 «экспериментов» во время учений у границ РФ.
Организация рассчитывает при координации и интегрировании своих экспериментов и стран альянса в TRJE18 обеспечить «наилучшие экспериментальные результаты». При этом задачи самих маневров не будут подвергаться риску.
Среди экспериментов указана отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля. Он предназначен для размещения и управления военно-воздушными силами стран-союзников. Самая примечательная деталь — в ходе «Единого трезубца» будут отрабатываться элементы стратегических перегруппировок, то есть войска и силы будут прибывать в районы оперативного предназначения с разных концов Европы и из Северной Америки.
Помимо этого, альянс намерен опробовать на практике отдельные элементы развертывания первоочередных стратегических резервов. Особое внимание будет уделено совершенствованию вопросов материального и технического обеспечения.
Однако не успели учения начаться, западные СМИ уже назвали их провальными.
В частности, издание Business Insider пишет, что за за день до официального старта учений четверо военнослужащих США получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, когда они доставляли груз в область проведения маневров.
«Авария произошла, когда три машины столкнулись, а четвертое транспортное средство соскользнуло с дороги и опрокинулось, пытаясь увернуться от столкновения с другими тремя машинами», — говорится в официальном комментарии Объединенного информационного центра США.
Но и этим инциденты не ограничились — неприятности случились также и с американским флотом. USS Gunston Hall — один из десантных кораблей, входящий в группу морской пехоты, был вынужден вернуться в порт. Такое решение было принято после того, как корабль попал в шторм, во время которого получил значительные повреждения. Моряки, находившиеся на борту, также получили травмы.
Опасаясь новых травм и аварий, командование американского флота не выпускает в плавание и другие корабли, которые должны принять участие в учениях.
Представитель 6-го флота сказал в интервью для издания Navy Times, что «шторм бросает вызов [Gunston Hall], но в пределах его возможностей», и что еще один корабль — USS New York — «будет оставаться в порту, пока ситуация не станет безопасной». Он также добавил, что пока неясно, повлияет ли отсутствие двух кораблей США на эти учения.
Тем не менее, несмотря на такие неудачи, в России проведение «Единого Трезубца — 2018» вызывает обеспокоенность. Не способствуют разрядке и заявления альянса, что России не о чем беспокоиться, поскольку учения «не направлены против нее».
«Чтобы не утверждали в альянсе, но «Единый трезубец» — это заявка на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту в районах, непосредственно прилегающих к Российской Федерации», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что НАТО в этих учениях использует «миф о российской угрозе». Он также отметил, что на учениях у российских границ военные НАТО отрабатывают боевые действия наступательного характера.
Тем не менее в стороне от происходящего Москва не останется. Представители России и Белоруссии будут присутствовать на учениях НАТО в качестве наблюдателей.
Более того, Россия сама развернула военную активность в регионе. 22 октября отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Сообразительный», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий» вышел в дальний поход для выполнения плановых учений в Северной Атлантике. Основная задача похода — обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, сообщили в Минобороны.
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