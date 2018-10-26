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Полеты F-35 приостановлены
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Пентагон приостановил полеты ряда F-35 из-за проблем с топливной системой 

РИА Новости + ещё 4 46 минут назад
Фото: © AFP 2018 / US Navy
Министерство обороны США приостановило полеты ряда истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Marine Times со ссылкой управление совместных программ Пентагона.
"В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил две трубы подачи топлива, которые требуют проверки", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что самолеты предназначались для Корпуса морской пехоты США.
В пресс-службе управления отказались назвать точное число бомбардировщиков, требующих проверки. Однако, по данным источников Marine Times, около двадцати F-35 могут быть сняты с полетов в ближайшее время.
Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.
При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.
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