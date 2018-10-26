Полеты F-35 приостановлены

Пентагон приостановил полеты ряда F-35 из-за проблем с топливной системой

Министерство обороны США приостановило полеты ряда истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Marine Times со ссылкой управление совместных программ Пентагона.

"В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил две трубы подачи топлива, которые требуют проверки", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что самолеты предназначались для Корпуса морской пехоты США

В пресс-службе управления отказались назвать точное число бомбардировщиков, требующих проверки. Однако, по данным источников Marine Times, около двадцати F-35 могут быть сняты с полетов в ближайшее время.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.