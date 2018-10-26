Военные РФ обеспечили безопасность миссии ООН в районе Голанских высот

Российская военная полиция впервые провела совместное патрулирование с миссией ООН южной части демилитаризованной зоны у сирийско-израильской границы.

"Командованием Вооруженных сил РФ поставлена задача организовать взаимодействие и совместное патрулирование с миссией ООН в демилитаризованной зоне, в районе Голанских высот… Основная задача нашего подразделения — это обеспечение безопасности миссии ООН в районе Голанских высот. В последующем будем расширять зону патрулирования. Маршруты патрулирования будут проходить по всей демилитаризованной зоне, где раньше находились ооновские посты", — сообщил журналистам командир батальона российской военной полиции.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что продолжить работу по расширению маршрута патрулирования в южной части демилитаризованной зоны миссии ООН позволило успешное открытие погранперехода "Кунейтра".

"Российская военная полиция давно уже патрулирует всю демилитаризованную зону, но совместное патрулирование южнее погранперехода "Кунейтра" сегодня проводится впервые. Именно совместное патрулирование. Сегодня российская военная полиция обеспечивает безопасность миссии ООН при выполнении этой задачи. Сотрудники миссии кроме вопросов безопасности, изучения безопасности маршрута осмотрят и осматривают сегодня ряд постов ООН, находящихся южнее погранперехода "Кунейтра". В последующем мы планируем и далее провести совместное патрулирование непосредственно в самую южную точку демилитаризованной зоны", — сказал он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Резолюцией ООН аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении военной полиции РФ впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской военной полиции из демилитаризованной зоны также было изъято все тяжелое вооружение, завезенное сюда боевиками.