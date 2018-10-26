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Китай ликвидировал мины на границе с Вьетнамом
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СМИ: Китай ликвидировал мины на границе с Вьетнамом 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Саперы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили ликвидацию минных полей на границе с Вьетнамом. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.
Операция ознаменовала собой завершение многолетней миссии по разминированию отрезка границы между Гуанси-Чжуанским автономным районом Китая и Вьетнамом.
Как сообщает агентство, "солдаты НОАК торжественно пересекли часть минного поля площадью свыше 60 тыс. кв. м в приграничном городе Пинсян (юго-запад автономного района), после чего участок земли был передан местным жителям".
Разминирование территорий на границе Китая и Вьетнама осуществляется с прошлого века. Согласно официальным данным, на ноябрь 2017 года в Гуанси-Чжуанском автономном районе существовало более 50 мест площадью свыше 2 млн кв. м, где было небезопасно находиться из-за мин, оставшихся со времен китайско-вьетнамского конфликта 1979 года.
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