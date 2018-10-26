Разведка США узнала о сроках запуска РФ «спутников-убийц»

Военные США назвали сроки принятия на вооружение Россией «спутников-убийц». Американцы уверены, что Россия к 2022 году будет иметь ракеты, якобы способные сбивать спутники.

Ракета, предназначенная для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите, была замечена американцами на истребителе МиГ-31 в Подмосковье в сентябре. В США считают, что истребитель переносил имитацию ракеты, чтобы протестировать совместимость оружия и самолёта, сообщает телеканал CNBC.

По данным разведки США, в следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. При этом сообщается, что похожие противоспутниковые ракетные системы уже имеются у Китае и США. При этом не уточняется, стоят ли они на вооружении.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 1 октября опроверг сообщения о создании Россией «спутников-убийц». По его словам, Россия разрабатывает спутники-инспекторы и считает их как средством «лечения» аппаратов на орбите.

Ранее News.ru сообщал, что в США обеспокоены «истинными задачами» российских спутников. В правительстве считают, что «спутники-убийцы» созданные в Москве, атакуют другие космические аппараты.