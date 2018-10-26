США оценили «российскую подводную угрозу»

Американский адмирал высоко оценил эффективность российских подводных лодок

По словам Джеймса Фогго, Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывают средства в его совершенствование.

Американский адмирал Джеймс Фогго высоко оценил эффективность российского подводного флота и отметил, что Россия продолжает вкладывать немалые средства в его развитие и совершенствование. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN

«Россияне продолжают вкладывать средства в разработку и производство очень эффективных подводных лодок. Они являются самыми умелыми нашими противниками», — заявил Фогго.

Адмирал, возглавляющий Объединенное командование сил НАТО в Неаполе также отметил, что «российские подлодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность».

Особое внимание Джеймс Фогго уделил подлодкам проекта «Варшавянка», заявив, что они вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и из мест своей дислокации могут поразить любую европейскую столицу.

Впрочем, адмирал отметил, что сомневается в том, что «русские» пойдут на такой шаг, однако добавил, что расслабляться не стоит и надо уметь что-то противопоставить «российской подводной угрозе».

По словам Фогго, российские подводники сегодня действуют там, где их раньше не было, и постоянно дают понять НАТОвцам о своем присутствии в Северной Атлантике и Ледовитом океане.

Как заявил адмирал, военные — в том числе и подводные — корабли НАТО уже не могут воспринимать возможность «несобранно» ходить по всем океанам как данность.