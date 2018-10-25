НАТО пытается ввести корабли в Азовское море, заявил крымский общественник

НАТО заинтересована в росте напряженности в Азовском море, чтобы ввести туда свои корабли, считает представитель крымского региона в Общественной палате РФ , глава региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

"Подобные резолюции — это продукт русофобской политики, когда Россию обвиняют во всех мыслимых и немыслимых бедах. Мы должны четко понимать, что эскалация напряженности по отношению к России будет только возрастать, потому что наши внутренние успехи не дают им покоя. Им нужен любой повод, чтобы ввести корабли НАТО в акваторию Азовского моря", — сказал РИА Новости Абажер.

По его мнению, Россия не должна подстраивать свою политику по обеспечению безопасности в Азовском море под конъюнктурные интересы иностранных государств.