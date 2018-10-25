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В НАТО пытались отговорить США от выхода из ДРСМД
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В НАТО пытались отговорить США от выхода из ракетного договора 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Европейские члены НАТО призвали США не выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а заставить Россию выполнять его положения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на закрытом совещании с американскими представителями в НАТО.
Они рассказали агентству, что Германия и другие страны Европы хотят, чтобы Вашингтон убедил Москву прекратить нарушать соглашение или пересмотреть его, сделав одной из сторон Китай. Отмечается, что развал договора позволит России винить в этом именно США и их союзников.
В НАТО в свою очередь указали, что продолжат оценивать «последствия дестабилизирующего поведения России для безопасности» альянса.
Как ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО считает, что Россия, вероятно, нарушает положения договора, а США полностью выполняют свои обязательства. В то же время он не думает, что развал соглашения приведет к новому развертыванию вооружений в Европе.
Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Он добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем. В Кремле заявили, что выход США из договора нанесет вред безопасности и стабильности всего мира.
ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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