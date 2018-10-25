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Россия обвинила США в атаке Хмеймима
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Россия обвинила США в атаке Хмеймима беспилотниками 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
Он напомнил, что тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов.
"Шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик "Посейдон-8" барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", — уточнил он.
Дроны могут работать как в автономном режиме, так и в ручном, если идет радиоэлектронное подавление.
"Вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащенный современной техникой "Посейдон-8", — подчеркнул замминистра.
По его словам, наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд.
"Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить", — заключил Фомин.
Когда произошла атака, не уточняется.

Тревожные данные

В Кремле данные об управлении США беспилотниками в Сирии назвали тревожными.
"Безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы, соответствующий анализ, будут проведены нашими военными, собственно, уже до этого обнародования был проведен. Эти детали в данном случае могут давать только военные", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он не исключил, что подобная информация будет иметь политические последствия, в том числе эта тема может обсуждаться Владимиром Путиным с президентом США Дональдом Трампом.

Попытка надавить на Россию

Специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik предположил, какие цели были у провокации Соединенных Штатов.
"Я думаю, что, скорее всего, это была довольно откровенная попытка нажать на нас, сделать так, чтобы российская сторона была в чем-то посговорчивее", — отметил эксперт.
По его словам, такие методы перед тем, как выставить определенные требования на переговорах. Специалист добавил, что беспилотники не смогли бы нанести серьезного ущерба, однако сам прецедент показал, что США способны устроить диверсию.
Организаторы провокации смогли убедиться, что эти их попытки бесполезны, отметил он. Специалист не сомневается, что система охраны российской базы будет усилена.
Если бы попытка была более успешной, то можно было бы ожидать продолжения. Поэтому и надо сразу давать хороший отпор, чтобы даже желания в дальнейшем не было продолжать такие запуски", — заключил эксперт.
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