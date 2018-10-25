Ещё
Ракетные программы РФ полностью соответствуют ДРСМД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ракетные программы полностью соответствуют ДРСМД, заявили в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ракетные программы России, в том числе по крылатым ракетам, полностью вписываются в ее обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "раскрученная США кампания" по обвинению в нарушении договора "беспрецедентна с точки зрения своей голословности".
"Несколько лет американская сторона отказывается предоставлять какие-либо объективные данные, на основании которых в Вашингтоне пришли к выводу, что разработанная в России — и об этом в эти дни тоже говорилось — и прошедшая летные испытания крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 имеет запрещенную по договору дальность. Со своей стороны неоднократно подтверждали, что реализуемые Россией ракетные программы полностью вписываются в наши обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это относится и к данной ракете, в отношении которой российская сторона, российские эксперты, официальные представители проявляются максимально допустимую транспарентность", — заявила она на брифинге в четверг.
Захарова напомнила, что Минобороны России сообщило о пуске ракеты на предельную дальность, указав дистанцию полета — соответствующие ДРСМД параметры. Москва передавала Вашингтону разъяснения по "партнерским" каналам, не публично.
"Если США с представленной информацией не согласны, то, конечно, было бы опять же логично запросить некую конкретику с их стороны, однако ничего подобного нам не было передано. Идут лишь некие ссылки на некую закрытую информацию. Вы понимаете, что такой подход больше всего напоминает целенаправленное блокирование работы по урегулированию этого вопроса", — добавила она.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
Последние новости
В России начались "репрессии снизу" Депутат в Саратове решил проверить, можно ли жить на 3500 р. в месяц В Минобороны рассказали, куда "перетекают" боевики из Сирии и Ирака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказал России в военной просьбе370
Путин созвал Совбез из-за Сирии110
Экс-глава ФТС отдал 15 млн под угрозой смерти77
В России отреагировали на резолюцию ЕП по Азовскому морю230
Власти Сочи забили тревогу82
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение