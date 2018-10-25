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Первые призывники из Татарстана отправились на службу
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Первые призывники из Татарстана отправились к местам прохождения службы 

ТК «Звезда» 25 октября 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Их родителям была представлена возможность осмотреть пункт выдачи персональных электронных и банковских карт, кабинеты военно-врачебной комиссии, пункт переодевания, спальное помещение и столовую.
В Казани в Парке Победы прошла первая торжественная отправка 30 призывников к местам прохождения военной службы.
С напутственными словами к призывникам обратились военный комиссар региона Сергей Погодин, ветераны войны и военной службы, родители новобранцев, кадеты и юнармейцы.
Родители и родственники призывников смогли увидеть организацию отправки молодого пополнения для прохождения службы в воинские части. Им была представлена возможность осмотреть пункт выдачи персональных электронных и банковских карт, кабинеты военно-врачебной комиссии, пункт переодевания, спальное помещение и столовую.
В ходе мероприятия около 100 школьников города Казани принесли торжественную клятву, вступая в ряды Юнармии.
В 2018 году из Татарстана в войска будет отправлено около 3,5 тыс. человек.
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