Первые призывники из Татарстана отправились на службу

Первые призывники из Татарстана отправились к местам прохождения службы

Их родителям была представлена возможность осмотреть пункт выдачи персональных электронных и банковских карт, кабинеты военно-врачебной комиссии, пункт переодевания, спальное помещение и столовую.

Казани в Парке Победы прошла первая торжественная отправка 30 призывников к местам прохождения военной службы.

С напутственными словами к призывникам обратились военный комиссар региона Сергей Погодин , ветераны войны и военной службы, родители новобранцев, кадеты и юнармейцы.

Родители и родственники призывников смогли увидеть организацию отправки молодого пополнения для прохождения службы в воинские части. Им была представлена возможность осмотреть пункт выдачи персональных электронных и банковских карт, кабинеты военно-врачебной комиссии, пункт переодевания, спальное помещение и столовую.

В ходе мероприятия около 100 школьников города Казани принесли торжественную клятву, вступая в ряды Юнармии.

В 2018 году из Татарстана в войска будет отправлено около 3,5 тыс. человек.