Ещё
Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства также потребовал от Росгвардии предоставить предложения по изменению законодательства для усиления контроля.
"В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия", — сказал Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами.
Ранее к усилению контроля за оборотом оружия и боеприпасов также призвал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Газета.Ru: последние новости
Террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты российских ВКС В Норвегии американские военные попали в ДТП перед учениями НАТО Европарламент принял резолюцию по санкциям и Азовскому морю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил военным новую задачу394
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам22
Кубань под водой: стихия забирает жизни12
«Я воскрешал детей»: Кукольника оставили в психушке42
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло35
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение