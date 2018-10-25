Киев дал совет желающим «откосить» от армии крымчанам

Киев дал совет желающим «откосить» от российской армии крымчанам

«Если лицо является внутренне перемещенным (ВПЛ), то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной [Киеву] территории», — указал он.

По словам Бабина, россиянам будет труднее призвать в Вооруженные силы лицо, которое состоит на учете на подконтрольной Киеву территории по юридическим причинам и из-за политической безопасности.

В сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором говорилось о том, что в российские Вооруженные силы с 2015 года было призвано около 12 тысяч мужчин, проживающих в Крыму. Председатель миссии Фиона Фрейзер заявила, что Россия привлекает к уголовной ответственности не желающих служить в ВС РФ крымчан. По информации миссии, за отклонение от призыва были осуждены минимум девять человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией, а его жителей — украинскими гражданами. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения с Крымом нормам международного права.