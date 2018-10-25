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Киев дал совет желающим «откосить» от армии крымчанам
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Киев дал совет желающим «откосить» от российской армии крымчанам 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Крыма и Севастополя призывного возраста должны становиться на воинский учет на подконтрольной Украине территории, чтобы избежать угрозы призыва в российскую армию. Об этом в интервью «Крым. Реалии» рассказал постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин.
«Если лицо является внутренне перемещенным (ВПЛ), то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной [Киеву] территории», — указал он.
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По словам Бабина, россиянам будет труднее призвать в Вооруженные силы лицо, которое состоит на учете на подконтрольной Киеву территории по юридическим причинам и из-за политической безопасности.
В сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором говорилось о том, что в российские Вооруженные силы с 2015 года было призвано около 12 тысяч мужчин, проживающих в Крыму. Председатель миссии Фиона Фрейзер заявила, что Россия привлекает к уголовной ответственности не желающих служить в ВС РФ крымчан. По информации миссии, за отклонение от призыва были осуждены минимум девять человек.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией, а его жителей — украинскими гражданами. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения с Крымом нормам международного права.
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