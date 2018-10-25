Эксперт прокомментировал атаку дронов на Хмеймим

Эксперт: атака беспилотников на Хмеймим была комплексной операцией Пентагона

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае сообщил, что управление атаковавшими Хмеймим дронами велось с самолета— разведчика США Боинг P-8 "Посейдон". Когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления, которое осуществлялось с борта американского самолета.

"Это была комплексная операция Пентагона, — сказал Коротченко. — Они преследовали несколько целей. Разумеется, исходили из того, что нам это не станет известно". Таких целей было три — "вскрытие" российской ПВО в Сирии, радиоэлектронная разведка и нанесение реального ущерба нашим военнослужащим в Сирии.

"Первая цель — проверить, насколько наши базы в Сирии защищены от таких угроз, как массовый налет легких беспилотников. Соответственно, выявить сильные и слабые места в нашей системе ПВО в Сирии", — пояснил собеседник.

По мнению эксперта, второй целью было проведение электронной разведки.

"В момент, когда произойдет активация наших комплексов ПВО и средств РЭБ [радиоэлектронная борьба], постараться "вскрыть" эту группировку, понять параметры излучения, боевые режимы работы. В воздухе находился самолет электронной разведки и были задействованы американские наземные системы радиоэлектронной разведки в близлежащих странах Ближнего Востока", — добавил Коротченко.

Американцы могли извлечь и политические выгоды, если бы операция прошла успешно.

"Еще одна задача — это попытаться нанести нам реальный ущерб. Если бы атака увенчалась успехом, то американцы могли бы рассчитывать на политические последствия, такие как издержки нашего имиджа. Это могли бы использовать для ослабления наших геополитических позиций", — отметил эксперт.

Последствия и ответные меры

Собеседник ТАСС отметил, что Россия не занимается "нагнетанием обстановки". Объявленные заместителем министра обороны Фоминым факты подтверждены.

"Очевидно, заявление было сделано после того, как российская военная разведка и Министерство обороны получили стопроцентные доказательства того, что было озвучено Фоминым. Как только все было подтверждено — сразу же было и озвучено, поэтому это не нагнетание", — подчеркнул Коротченко.

По его словам, Россия прекрасно понимает, чем американцы занимаются.

"Это означает, что они контролируют ряд группировок террористического характера, которые действуют в их интересах

Такие вещи не объявляется просто так. Это очень серьезные вопросы, поэтому если вдруг такие обвинения прозвучали, значит они железобетонно подтверждены", — сказал эксперт.

Он отметил, что "сейчас Россия ожидает реакции Пентагона". Что касается ответных мер, то в военном отношении все меры уже приняты.

"Полеты [беспилотников] окончились ведь ничем", — сказал в завершение Коротченко.

Атака беспилотников на Хмеймим

Ранее, 6 января, боевики в Сирии впервые провели массированную атаку с использованием беспилотников на российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Атака была успешно отражена. Семь аппаратов были сбиты, над шестью удалось получить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Специалистами Минобороны была проведена детальная оценка конструкции и возможностей дронов. Начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков сообщал, что дроны, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам ВС РФ в Сирии в ночь с 5 на 6 января, были применены впервые.

По словам генерала, специалистам Минобороны удалось расшифровать данные с захваченных военными РФ беспилотников и получить сведения об их запрограммированных и реальных маршрутах полетов и точках сброса боеприпасов. Исследование беспилотников показало, что их нельзя разработать и создать в кустарных условиях.