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C-400 нашли «неродившиеся» цели
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C-400 нашли «неродившиеся» цели 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей, превосходит американский Patriot PAC-3+, заявил РИА Новости заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
«Еще одна наиважнейшая характеристика у Patriot PAC-3+ в том, что он может поражать цели, летящие со скоростью 1700 метров в секунду, некоторые сейчас версии ракет за две немножко, наш — 4700. Чувствуете разницу?» — сказал замминистра во время международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине (КНР).
По словам Фомина, «это цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040—2050-х годах».
«И все это понимают и поэтому, несмотря на страх, они понимают, что лучше этого нет. Это значит, что мы можем поражать со ста процентами эффективностью на дальних подступах и никто не может сравниться», — подчеркнул он.
В октябре сообщалось, что система С-400 «Триумф» получит новую дальнобойную зенитную управляемую ракету 40Н6. Заявляемая дальность поражения ракеты достигает 380 километров для аэродинамических целей и 15 километров — для баллистических, высота полета — от 10 метров до 35 километров.
В настоящее время используемые зенитные ракеты комплекса С-400 (9М96, 48Н6, 48Н6ДМ) обеспечивают поражение целей на дальности до 250 километров.
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