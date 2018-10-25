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Десантный корабль США пострадал при шторме
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Десантный корабль США пострадал при шторме 

Рамблер 25 октября 2018
Фото: Gunston Hall / facebook
Десантный корабль ВМС США Gunston Hall пришлось снять с учений из-за повреждений, которые он получил во время шторма. Об этом сообщает Business Insider.
Инцидент произошел у берегов Исландии, где проходит учебная операция НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).
В результате случившегося пострадали несколько моряков. Также получила повреждения палуба корабля и несколько десантных плавсредств, находившихся на его борту. Gunston Hall вернулся в порт Рейкьявика для оценки ущерба. Он будет находиться там, пока в море не станет безопасно.
Пострадавшие моряки получили медицинскую помощь и вернулись к работе.
По данным «Российской газеты», к травмам моряков и повреждению корабля привел инцидент с десантным катером. Из-за сильной качки 140-тонный катер LCU 1610 сорвался с креплений в трюме корабля и повредил коммуникации.
Учения Trident Juncture продлятся до 7 ноября. Для проведения учебной операции в Исландии высадились около двух тысяч американских морских пехотинцев.
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