Десантный корабль США пострадал при шторме

Десантный корабль ВМС США Gunston Hall пришлось снять с учений из-за повреждений, которые он получил во время шторма. Об этом сообщает Business Insider.

Инцидент произошел у берегов Исландии , где проходит учебная операция НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

В результате случившегося пострадали несколько моряков. Также получила повреждения палуба корабля и несколько десантных плавсредств, находившихся на его борту. Gunston Hall вернулся в порт Рейкьявика для оценки ущерба. Он будет находиться там, пока в море не станет безопасно.

Пострадавшие моряки получили медицинскую помощь и вернулись к работе.

По данным «Российской газеты», к травмам моряков и повреждению корабля привел инцидент с десантным катером. Из-за сильной качки 140-тонный катер LCU 1610 сорвался с креплений в трюме корабля и повредил коммуникации.

Учения Trident Juncture продлятся до 7 ноября. Для проведения учебной операции в Исландии высадились около двух тысяч американских морских пехотинцев.