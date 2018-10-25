Ещё
Россию обвинили в размещении лазера в космосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обвинили Россию в размещении боевого лазера в космосе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: NASA
Наблюдаемая в последнее время активность на околоземной орбите указывает на развертывание Россией космической силы, допускающей использование «боевой лазерной системы», передает The Washington Free Beacon заявление помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблете.
Политик, выступая 23 октября в ООН, отметила, что заявления российских военных о принятии на вооружение боевых лазеров и ведущейся разработке ракет воздушного запуска, предназначенных «для уничтожения американских спутников», предоставляют Соединенным Штатам «еще одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике».
Согласно Поблете, США выступают против развертывания оружия в околоземном пространстве, однако, учитывая действия российских военных, отказываются поддерживать поддерживаемые Россией соглашения по ограничению милитаризации космоса, в частности, проекты «Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве» и резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе». Помощник госсекретаря США призвала страны голосовать в ООН против «декоративной российской потемкинской резолюции».
Выступая в августе на Конференции по разоружению в Женеве (Швейцария) Поблете выразила обеспокоенность сделанным в августе 2017 года заявлением Минобороны России о спутнике-инспекторе, а также анонсированном в марте того же года президентом России Владимиром Путиным боевом лазере.
Спутники-инспекторы отличает способность маневрировать по орбите. Согласно заявлениям российских экспертов, такие действия позволяют проводить наблюдение или дистанционное взаимодействие с другими космическими аппаратами. Западные специалисты считают, что российские спутники-инспекторы предназначены для шпионажа и обслуживания дальних миссий ВМФ РФ, однако в перспективе допускают использование в качестве перехватчиков или носителей систем радиоэлектронной борьбы.
Говоря о разработке боевого лазерного комплекса «Пересвет», Путин заметил, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности». Подобное оружие, предположительно, предназначено для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника, а также подавления беспилотников.
В июне 2017 года стартовавший с Плесецка «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с двумя космическими аппаратами, один из которых, «Космос 2519», официально заявленный как спутник дистанционного зондирования Земли, совершил несколько маневров. В августе 2017 года российские военные заявили, что от «Космоса 2519» отделился спутник-инспектор «Космос 2521». В августе и сентябре 2017 года «Космос 2521» совершил несколько маневров, предположительно, с целью приблизиться к «Космосу 2486». В октябре 2017 года военные заявили, что миссия «Космос 2521» завершена, а спутник вернулся к «Космосу 2519». В том же месяце от «Космоса 2521» отсоединился еще один спутник «Космос 2523». В марте 2018 года «Космос 2521» начал удаляться от «Космоса 2519».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей107
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет63
Кубанский «апокалипсис»26
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе171
Москвичам пообещали два месяца тьмы49
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:39
На Украину пожаловались в ООН
В мире Украина
00:58
Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи
Общество
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение