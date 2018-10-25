Каспийская флотилия получит береговой ракетный комплекс

Каспийская флотилия получит новый ракетный комплекс для базы в Дагестане

Каспийская флотилия сформирует полк морской пехоты и получит новый ракетный комплекс берегового базирования в рамках формирования новой базы в дагестанском Каспийске . Об этом в четверг сообщил командующий ей контр-адмирал Сергей Пинчук

"В соответствии с реализацией указаний президента Российской Федерации, а также программой вооружения ВС РФ до 2027 года планируется всестороннее и разнонаправленное усиление Каспийской флотилии. Спланировано усиление береговой составляющей, формирование полка морской пехоты численностью свыше 1500 человек, поставка и размещение ракетного комплекса берегового базирования, создание авиационной составляющей в виде трех самолетов Бе-200 и трех вертолетов Ми-14 ПСМ, поставка двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушных подушках", — передает его слова пресс-служба Южного военного округа.

Командующий флотилией уточнил, что сейчас ведутся строительные работы по развитию инфраструктуры военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно— казарменный фонд. Начал свою работу военный госпиталь, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра.

Для размещения корабельно-катерного и судового состава началось строительство причалов и гидротехнических сооружений. Проводится подготовка к строительству объектов жизнедеятельности, учебно-тренировочного комплекса и складов.

"В результате всей вышеперечисленной работы Каспийская флотилия получит новые пункты базирования, позволяющие разместить дополнительные подразделения морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи, что без сомнения усилит самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флотилии", — добавил Пинчук.